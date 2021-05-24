揭秘航天员训练：60门文化理论课打底

5月22日，珠江科学大讲堂第84期在广东科学中心举办，作为中国首批航天员之一的陈全现场揭秘航天员是如何选拔和训练的。

南方网讯 要成为合格的航天员，除了按照运动员的标准进行体质训练外，他们还要接受高等数学、力学基础、英语、计算机、地理、气象、航天医学等近60门文化基础和航天理论课程的学习。5月22日，珠江科学大讲堂第84期在广东科学中心举办，作为中国首批航天员之一的陈全现场揭秘航天员是如何选拔和训练的。

陈全说，专职的航天员一般都是从空军飞行员中进行选拔，因为空军飞行员平时的工作状态最为接近航天器的状态，当战斗机飞行员在驾驶战机做某些动作的时候，其身体承受的载荷与航天器中的载荷相接近，而且，空军飞行员本身的身体和心理素质比较好，十分适合航天工作的要求。

也不是每一个空军飞行员都能够成为航天员，而是同样要经过一系列高淘汰率的选拔工作。陈全介绍说，中国航天员的选拔过程宛如过五关斩六将，最初会有1000多名的候选人，经过一轮又一轮的筛选、淘汰，最终能够成为一名航天员的，只能是最优秀的十几个人。

而在幸运地成为了航天员后，他们还将接受一系列严格的训练。航天员训练课程包括了理论知识、体质锻炼、心理训练、航天环境适应训练、野外生存训练、人船地合练、人船箭地合练等内容。

在文化理论方面，航天员将接受高等数学、力学基础、电工学、电子学、自动控制、英语、计算机、地理、气象、空气动力学、火箭、飞船设计原理、航天医学等近60门文化基础和航天理论课程的学习。

航天员的体质训练同样严格。陈全说，他们接受的体质训练都是按照运动员标准来进行，包括了田径、球类、体操、肌力、游泳等内容，训练量非常大，而且尤其强调航天员的耐力。

此外，航天员的心理训练包括了心理学基础和心理健康教育、放松训练等内容。陈全说，在密闭无人的太空舱中，人容易出现焦虑等心理问题，所以需要通过心理训练来学会如何调整自己的情绪。

为了更好地适应太空环境，这些已经综合素质非常优秀的航天员，还将接受航天环境适应训练等挑战性极大的训练科目。其中就有利用大型离心机来增强人体对超重状态的耐受能力，以及通过飞机做抛物线飞行和利用中和浮力模拟池来进行失重状态的训练。

在与观众的互动中，陈全还介绍了很多关于航天员的小知识，譬如航天员面罩内侧嘴部的海绵块，原来是给航天员“挠痒痒”用的。此外，航天员在出征前穿着航天服的时候总是会驼背，这是因为他们所穿着的舱内航天服必须和舱内的相关装备（盆状）形状相一致，以提高承受载荷的能力，因此才会让他们看上去有点弯腰驼背的感觉。

讲座后，陈全还陪同小观众们参观了广东科学中心飞天之梦展馆，结合馆内的宇航员训练器械和宇航服等展项现场讲解各种航天科学知识，吸引大批观众围观。